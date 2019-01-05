إطلاق حملة إعلامية تحت شعار “إنهاء حصار اليمن وفتح مطار صنعاء”

أطلقت اليوم السبت حملة إعلامية تحت شعار “إنهاء حصار اليمن وفتح مطار صنعاء” نشرتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؛ في وقت تواصل فيه قوى العدوان خروقاتها لاتفاق السويد؛ ما دفع أبناء محافظة الحديدة إلى التظاهر من أجل تنفيذ الاتفاق.

وأغلقت دول العدوان مطار صنعاء الدولي منذ نحو ثلاثة أعوام كعقاب جماعي للشعب اليمني؛ حيث أدى ذلك لأزمة إنسانية زادت من معاناة الشعب اليمني رغم التزام المبعوث الأممي وسفراء الدول في المفاوضات السابقة بفتحه كبادرة لحل هذه الأزمة.

كما أن الأمم المتحدة والمنظمات الانسانية والحقوقية كانت قد دعت إلى فتح المنافذ البرية والمطارات لفك الحصار عن الشعب إلا أن قوى العدوان لم تلتزم بتعهداتها بل تواصل من حدة الحصار وخرق الهدنة عبر القصف الجوي والبري ورغم الاتفاق في اللجنة المشتركة برعاية الامم المتحدة على فتح الممرات الانسانية بين الحديدة وصنعاء.

ودشنت الحملة من مطار صنعاء ودشنها أربعة أطفال من المصابين بمرض السرطان، حيث استقبلوا المبعوث الأممي لليمن مارتن غرفيث.

المصدر: المسيرة نت