قاسمي يرد على تصريحات وزير الخارجية البريطاني

رد المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي على التصريحات المتسرعة والتدخلية لوزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت حول ايران واستخدامه عبارات خاطئة ومزاعم لا اساس لها.

وفي تصريح له اليوم السبت، اعرب قاسمي عن اسفه لاستخدام مثل هذه العبارات والمصطلحات من قبل وزير الخارجية البريطاني تجاه ايران وقال، للاسف ان وزير الخارجية البريطاني اطلق عدة مرات خلال الايام الاخيرة تصريحات متسرعة وخاطئة لا علاقة لبلاده بها اساسا وتكشف ربما عن عدم المامه الكافي بالموضوع وتعد نوعا من التدخل في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة.

واضاف، انه على وزير الخارجية البريطاني ان يلقي نظرة على سجل حكومة بلاده في منطقة الشرق الاوسط خلال العقود والاعوام الاخيرة ويدرس ما جلبته سياسات الحكومة البريطانية ودعمها للجماعات الارهابية والدول العدوانية من فظائع انسانية وازمات لشعوب المنطقة.

واشار قاسمي الى الاوضاع المؤسفة لشعوب اليمن وسوريا وفلسطين وغيرها، سواء الدمار الواسع والامراض والتشريد والفقر والمجاعة والكارثة الحاصلة اليوم من قبل دول العدوان في اليمن، معتبرا دور الحكومة البريطانية وممارسات الدول التي تتلقى الاسلحة بمليارات الدولارات من بريطانيا لاستخدامها للنفخ في نيران الحروب والكراهية والدمار في المنطقة، بانها خلقت اوضاع مخجلة ومخزية.

واضاف، انه عليهم ان يخجلوا من تقديم الدعم السياسي لحكومات دول العدوان على اليمن وتصدير الاسلحة الفتاكة والكارثة التي حلت بهذا البلد.

المصدر: وكالة فارس