للمرة الاولى….مشاهد تظهر القضاء على ارهابيين شرق ايران – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 5 2019 - 15:47

للمرة الاولى….مشاهد تظهر القضاء على ارهابيين شرق ايران

منذ 36 mins 5 January، 2019
ايران - عربي وإقليمي

وزعت وكالة فارس الايرانية مشاهد للقضاء على الارهابيين بمنطقة حدودية شرق ايران.

 

المصدر: وكالة فارس

التعليقات