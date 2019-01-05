“تكتل نواب بعلبك الهرمل”: من حق “اللقاء التشاوري” التمثيل بوزير في الحكومة

أكد “تكتل نواب بعلبك الهرمل” على “حق اللقاء التشاوري في التمثيل بوزير في حكومة الوحدة الوطنية المزمع تشكيلها”.

وشدد التكتل في بيان له السبت على “القوى الأمنية تفعيل دورها في ضبط الامن في بعلبك الهرمل، وقمع المخالفات بحزم وبما يجيزه القانون”.

وطالب التكتل “القضاء المختص والقوى الأمنية بملاحقة كل المعتدين على البيئة على امتداد الوطن، خصوصا في ما يتعلق بحوضي الليطاني والعاصي وسائر محافظة بعلبك الهرمل ورويسات المتن”.

ودعا التكتل “وزير الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان للإسراع في معالجة وضع الكهرباء في بعلبك الهرمل واعطاءها حقها في التغذية الكهربائية ومعالجة ملف الخدمات”.

وحث التكتل من وزارة الأشغال العامة والنقل ومجلس الإنماء والإعمار بالعمل الحثيث على إنارة طريق ضهر البيدر، درءا للمخاطر على حياة المواطنين، وخصوصا في فصل الشتاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام