رئيس وزراء الأردن يزور الولايات المتحدة لبحث المساعدات الأميركية

يتوجه رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز الثلاثاء المقبل، إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة عمل تهدف إلى بناء الدعم لمؤتمر لندن لدعم الاقتصاد والاستثمار في الاردن، وبحث المساعدات المالية الأميركية، إلى جانب التأكيد على الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذها الأردن. وأفادت رئاسة الوزراء الأردنية، بحسب حسابها الرسمي على فيسبوك السبت، أن الرزاز “سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأميركية الثلاثاء القادم في زيارة عمل تستمر عدة أيام”.

وتهدف الزيارة إلى بناء الدعم “لمؤتمر لندن لدعم الاقتصاد والاستثمار في الأردن المزمع عقده في لندن نهاية شباط/فبراير المقبل، فضلا عن بحث سبل تعزيز استفادة القطاعات الصناعية والخدماتية من الفرص التصديرية التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، بالإضافة إلى بحث المساعدات المالية الأميركية وعلاقات التجارة الثنائية. ومن المقرر أيضا، بحسب رئاسة الوزراء الأردنية، أن يبحث الرزاز مع وزير الخزانة الأميركي العلاقات الثنائية بين البلدين، “وبشكل خاص العلاقات التجارية والمساعدات الأميركية للمملكة”.

كما يلتقي رئيس الوزراء خلال الزيارة، التي يرافقه خلالها عدد من الوزراء والمسؤولين، مسؤولين وممثلين عن الجهات والمنظمات الدولية المانحة وصندوق النقد والبنك الدولي وممثلين عن القطاع الخاص. وتهدف الزيارة إلى التأكيد على ما تم تنفيذه ويسعى الأردن إلى تنفيذه من إصلاحات اقتصادية ومالية رئيسية “في ظل الأوضاع الاقليمية المضطربة

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية