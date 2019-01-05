تحالف البناء يصف دخول قوات أمريكية من سوريا للعراق بالخطير

وصف تحالف البناء، دخول قوات أميركية من الاراضي السورية إلى العراق بالأمر الخطير جداً، مؤكداً أن “مجلس النواب العراقي ماضٍ بإقرار قانون إخراج القوات الاجنبية بأقرب وقت ممكن”.

وقال النائب عن التحالف منصور البعيجي إن “البناء سيصوت على قانون إخراج القوات الاجنبية من الأراضي العراقية في حال عرضه على مجلس النواب على اعتبار أن تلك القوات تخرق السيادة العراقية وغير مرحب بها”.

وأكد أن “العراق لن يكون قاعدة للقوات الاميركية لاستهداف الدول الاخرى، وما صرح به الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن بقاء تلك القوات أمر خطير جدا، ولن نقبل بان يكون العراق ساحة للصراعات او منطلق للعمليات الاميركية”.

المصدر: وكالات