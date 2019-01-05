الشرطة الأميركية: مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بولاية #كاليفورنيا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2019 - 13:59
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الشرطة الأميركية: مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 في حادث إطلاق نار وقع داخل صالة للبولينغ في كاليفورنيا
الشرطة الأميركية: مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بولاية #كاليفورنيا (سبوتنيك)
منذ 1 ساعة
5 January، 2019
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