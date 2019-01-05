القوات السورية تضبط أسلحة “إسرائيلية” وأمريكية الصنع من مخلفات المسلحين بين بلدتي #أم_المياذن و#نصيب بريف #درعا الجنوبي الشرقي (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2019 - 13:59

القوات السورية تضبط أسلحة “إسرائيلية” وأمريكية الصنع من مخلفات المسلحين بين بلدتي #أم_المياذن و#نصيب بريف #درعا الجنوبي الشرقي (سانا)

منذ 1 ساعة 5 January، 2019
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