اليمن.. قوى العدوان تواصل خرق وقف إطلاق النار في الحديدة

واصلت قوى العدوان السعودي الاميركي، صباح اليوم السبت، خرق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر عسكري لـ “المسيرة نت” أن قوى العدوان قصفت قرية محل الشيخ وماحولها في منطقة كيلو16 بعشرات القذائف، فيما قصف مرتزقة العدوان بالمدفعية بشكل مكثف تجاوزت 30 قذيفة جنوب وغرب التحيتا.

وأضاف المصدر أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 30 قذيفة هاون شمال مديرية حيس، كما قصفت بالأسلحة المتوسطة على شارع الـ50 بمديرية الحالي.

وكان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع قد أكد، مساء أمس، أن مرتزقة العدوان واصلوا خروقاتهم لوقف إطلاق النار بالحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بارتكاب 214 خرقا بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران العدوان الحربي والاستطلاعي في أجواء مدينة الحديدة ومختلف مديرياتها.

المصدر: موقع المسيرة