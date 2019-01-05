#الحديدة: قوى العدوان تقصف بالأسلحة المتوسطة على #شارع_الـ50 بمديرية #الحالي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2019 - 12:07

#الحديدة: قوى العدوان تقصف بالأسلحة المتوسطة على #شارع_الـ50 بمديرية #الحالي

منذ 46 mins 5 January، 2019
أخبار موقع المنار

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