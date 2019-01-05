#الحديدة: قوى العدوان تقصف بأكثر من 30 قذيفة هاون شمال مديرية #حيس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2019 - 12:06

#الحديدة: قوى العدوان تقصف بأكثر من 30 قذيفة هاون شمال مديرية #حيس

منذ 47 mins 5 January، 2019
أخبار موقع المنار

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