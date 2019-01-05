هواوي الصينية تعاقب موظفين مسئولين عن “كارثة رأس السنة”

كشفت مذكرة داخلية خاصة بشركة هواوي الصينية، أنها عاقبت اثنين من موظفيها بعد إرسالهما التهاني بالعام الجديد عبر “تويتر”، باستخدام هاتف “آيفون”.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إنديا” إن الموظفين لم يدركا الخطأ الذي وقع فيه، وأشارت إلى أن الخطأ ليس بالتهنئة، وإنما من الهاتف الذي أرسلتا منه، وهو هنا هاتف آيفون الخاص بشركة أبل الأمريكية.

وقال نائب رئيس الشركة ومدير مجلس الإدارة شين ليفانغ في المذكرة إن “الحادثة ألحقت الضرر بعلامة هواوي التجارية”.

ولاحظت الشركة الصينية أن التهنئة كانت مرفق بها جملة مفادها “أرسلت عبر تويتر بواسطة آيفون”.

وعلى الرغم من أن الموظفين مسحا التهنئة سريعا، إلا إن المشكلة كانت قد وقعت عليهما عقوبة، بعد أن لاحظها المستخدمون وانتشرت لقطات لها على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية مثل موقع “ويبو”.

المصدر: سبوتنك