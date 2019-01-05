ترامب واثق بإمكان التوصل الى اتفاق تجاري مع الصين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2019 - 10:05

ترامب واثق بإمكان التوصل الى اتفاق تجاري مع الصين

منذ 12 mins 5 January، 2019
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