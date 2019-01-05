أفضل نظام غذائي في العالم

اختار الأطباء الأمريكيون و أخصائيو التغذية أفضل نظام غذائي لعام 2018.

فبحسب مجلة “U.S. News & World Report” التي نشرت قائمة أفضل الأنظمة الغذائية، فإن الأطباء توصلوا لأفضل نظام صحي في الغذاء.

فبعد تحليل شمل 40 نوعا من أكثر الأطعمة شيوعا في العالم، توصل الأطباء الى أن النظام الغذائي المتوسطي (حوض البحر المتوسط) هو أفضلها، فأطعمة هذا النظام تساعد على خفض الوزن و تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب و الأوعية الدموية و السكري. بالإضافة لإحتواء أطعمة هذا النظام على العناصر الضرورية لنظام غذائي صحي.

ويدخل في تكوين هذا النظام العديد من الخضراوات والفواكه الطازجة بالإضافة للبقوليات والحبوب والمعكرونة، كما لايعتمد بشكل كبير على اللحوم الحمراء ويتم استبدالها بالأسماك و المأكولات البحرية.

وجاء في المرتبة الثانية نظام الغذاء المعروف باسم “داش” وهو النظام المتبع لوقف فرط ضغط الدم، والذي يعمل على استقرار ضغط الدم و تطهير الجهاز الهضمي.

المصدر: سبوتنك