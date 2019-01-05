علاج الصداع النصفي منزليًا وبطرق بسيطة

علاج الصداع النصفي منزليًا قد يكون قادرًا على تخفيف نوبة الشقيقة، إلا أنه لا يشفيك تمامًا من المرض. إليك أهم العلاجات المنتشرة والطرق التي تساعدك في الحد منها.

هذه العلاجات البسيطة من شأنها أن تساعدك في التغلب على نوبة الشقيقة عند حدوثها:

1- استخدم كمادات باردة: قم بوضع كيس من الثلج أو كمادات باردة على جبهتك أو فروة رأسك أو رقبتك حتى يقل الألم في المنطقة. استخدام الكمادات أو الثلج من شأنه أن يقلل من تدفق الدم إلى المنطقة وبالتالي قد يكون ذلك السبب وراء تخفيف ألم الصداع النصفي.

2- اعتدل بالكافيين: تتواجد مادة الكافيين في العديد من المشروبات والاطعمة مثل القهوة والشوكولاتة، ومن شأنها أن تقلل من أعراض نوبة الشقيقة. يساعد الكافيين في سرعة امتصاص دواء الصداع النصفي، إلا أن مفعوله سيزول بسرعة أكبر أيضًا، لذا من الضروري الاعتدال بتناول الكافيين وعدم الاعتماد عليه بشكل كلي.

3- اجلس بغرفة معتمة وهادئة: فالتواجد بمكان مضاء مع ضجة من حولك سيزيد من الصداع الذي تشعر به كما من شأن أعراض الشقيقة أن تتفاقم. في حال إصابتك بنوبة الصداع النصفي، ننصحك بالتوجه إلى غرفة هادئة وإطفاء الإنارة والجلوس فيها، فذلك من شأنه أن يسرع من عملية الشفاء.

4- تجنب التمارين الرياضية: المقصود هنا تجنبها في حال الإصابة بنوبة الشقيقة، فممارستها من شأنه أن يزيد من الألم والأعراض سوءًا، من ناحية أخرى، وفي الأيام التي لا تصاب بها بالنوبة، من الضروري ممارسة الرياضة، فهي تساهم في حمايتك من النوبات المؤلمة قدر المستطاع.

الرياضة تساعد الجسم على إفراز مادة تدعى الإندورفين (Endorphins) والتي تحارب الألم وتقلل من التوتر وتساهم في خلودك للنوم بسهولة أكبر.

5- تناول الادوية التي تباع دون وصفة طبية: بالطبع بعد استشارة الطبيب المختص، وهي عبارة عن أدوية مسكنة لألم، تساعد في تخليصك من أعراض النوبة الحادة والشديدة. كما أن هناك بعض الأدوية المخصصة للشقيقة والتي من الممكن أن يصفها لك طبيبك تبعًا لحالتك الصحية.

أما من أجل أن تقي نفسك من نوبة الصداع النصفي أو الشقيقة، فننصحك بالتالي:

-تناول المغنيسيوم: وهو يتواجد بالخضراوات الورقية الخضراء، والذي يساهم في الوقاية من نوبات الشقيقة.

-النوم الجيد: أي ما بين 7-8 ساعات، من شأنه أن يحميك من النوبة، لكن لا تنم أقل أو أكثر من هذه الساعات كي لا تصاب بالشقيقة.

-ممارسة اليوغا: فهي تقلل من النوبات التي من الممكن أن تصاب بها لاحقًا.

-فيتامين ب12: موجود في الحليب والسمك، ويساهم في التقليل من خطر الإصابة بنوبات الصداع النصفي.

-ابتعد عن بعض الأطعمة: التي تحفز الإصابة بالشقيقة مثل الجبن المعتق.

-تجنب محفزات الشقيقة: مثل الإضاءة الساطعة والضغط العالي والروائح القوية.

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المصدر: ويب طب