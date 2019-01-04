“الجهاد”: المشاركة الحاشدة بمسيرات العودة تأكيد على رفض كل أشكال العلاقة مع الاحتلال

أكد مسؤول المكتب الاعلامي في حركة “الجهاد الاسلامي” في فلسطين داوود شهاب أن “حجم المشاركين في الجمعة الـ 41 من مسيرات العودة وكسر الحصار والتي حملت عنوان مقاومة التطبيع، هي تأكيد على الرفض الشعبي الواسع لكل أشكال العلاقة مع الاحتلال وأن التطبيع سلوك منحرف عن ثقافة الأمة ووعيها”.

وقال شهاب في حديث له “في هذه الجمعة رسالتنا للنخب والتيارات العربية بضرورة التحرك الواسع لرفض التطبيع وعزل المطبعين حتى يعودوا للاستقامة على نهج العروبي الأصيل المقاطع والمقاوم للعدو الصهيوني”، وأضاف أن “الجماهير تواصل زحفها نحو مخيمات العودة في أيام الجمعة كتعبير عن تحول المسيرات لجدول عمل اسبوعي قابل للتطور وهذا تعزيز لثقافة المواجهة ونهج التمسك بالثوابت والحقوق”.

واوضح شهاب أن “المشاركة الحاشدة والقوية رسالة صمود وتحدي في وجه الحصار والعقوبات”، وشدد على أن “مسيرات العودة وكسر الحصار هي امتداد لمحطات الصمود والانتصار المشرقة في تاريخ شعبنا وأمتنا”.

المصدر: فلسطين اليوم