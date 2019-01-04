الخارجية الاميركية: جولة لبومبيو في الشرق الاوسط يبحث خلالها ملفات المنطقة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة أن “وزير الخارجية مايك بومبيو سيقوم بجولة تشمل ثماني عواصم في الشرق الاوسط الاسبوع المقبل لاجراء محادثات تركز بشكل خاص على ملفات المنطقة”.

وقالت الوزارة الاميركية في بيان لها “يبدأ بومبيو جولته في 8 كانون الثاني/يناير وتستغرق ثمانية أيام يزور خلالها عمان والقاهرة والمنامة وابوظبي والدوحة والرياض ومسقط واخيرا الكويت”.

وتابعت الوزارة الاميركية “في محطته الثانية في القاهرة سيلقي خطابا حول التزام الولايات المتحدة بالسلام والازدهار والاستقرار والامن في الشرق الاوسط” كما أوضحت وزارة الخارجية”.

ولفتت الوزارة الاميركية الى ان “بومبيو سيسعى للاطلاع على تطورات التحقيق في قضية قتل جمال خاشقجي كما سيجري محادثات حول مواضيع إقليمية أخرى”، وتابعت “كما سيبحث بومبيو النزاع السوري خلال جولته في عمان والرياض”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية