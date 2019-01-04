أسلحة وذخائر بينها صواريخ تاو أمريكية من مخلفات الإرهابيين في قرية تلدهب بريف حمص – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2019 - 21:42

أسلحة وذخائر بينها صواريخ تاو أمريكية من مخلفات الإرهابيين في قرية تلدهب بريف حمص

منذ 2 ساعة 4 January، 2019
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خبر وصورة

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المصدر: سانا

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