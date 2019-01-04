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January 4 2019 - 20:08

تونس: تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر واحد

منذ 28 mins 4 January، 2019
علم تونس
تونس - عربي وإقليمي

أعلنت الرئاسة التونسية الجمعة أن حال الطوارئ السارية في البلاد منذ نهاية 2015 حين استهدف تفجير ارهابي حافلة للأمن الرئاسي، تم تمديدها شهرا واحدا حتى الرابع من شباط/فبراير المقبل.

وقالت الرئاسة في بيان لها إن “رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قرر تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر واحد، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وفي انتظار مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ”.

ورجح مسؤول في الرئاسة التونسية أن “يكون هذا التمديد هو الأخير بانتظار مصادقة البرلمان على مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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