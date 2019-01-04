ابرز التطورات اليمنية 4-1-2019

-سلاح الجو المسير ينفذ هجوماً على تجمعات للغزاة والمرتزقة في معسكر النصر بمأرب
-نجران: صد زحفين واسعين لمرتزقة الجيش السعودي على رشاحة الشرقية والغربية وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم
-الحديدة: قوى العدوان تقصف مزارع المواطنين في مديرية التحيتا بالمدفعية والأسلحة الرشاشة
-الحديدة: مرتزقة العدوان تقصف بالمعدلات الرشاشة شمال شرق مدينة الدريهمي
-الحديدة: قصف متواصل لقوى العدوان بمختلف الأسلحة على مواقع الجيش واللجان في منطقة #كيلو16
-الحديدة: تحليق متواصل لطيران العدوان التجسسي في سماء منطقة كيلو16 مترافقًا مع القصف المتواصل لقوى العدوان على المنطقة
-الحديدة: قوى العدوان تقصف بالمدفعية الرشاشة اتجاه شارع صنعاء في مديرية الحالي
المصدر: المسيرة