قصف متواصل لقوى العدوان بمختلف الأسلحة على مواقع الجيش واللجان في منطقة كيلو 16 بالحديدة (وسائل اعلام يمنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2019 - 18:33

قصف متواصل لقوى العدوان بمختلف الأسلحة على مواقع الجيش واللجان في منطقة كيلو 16 بالحديدة (وسائل اعلام يمنية)

منذ 50 mins 4 January، 2019
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