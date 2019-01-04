إعطاب طقم للمرتزقة يحمل معدل عيار 14.5 بكمين محكم في جبهة الخليفين بمديرية خبوالشعف بالجوف (وسائل اعلام يمنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2019 - 18:33

إعطاب طقم للمرتزقة يحمل معدل عيار 14.5 بكمين محكم في جبهة الخليفين بمديرية خبوالشعف بالجوف (وسائل اعلام يمنية)

منذ 52 mins 4 January، 2019
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