باسيل: ليس طبيعيا ان ندفع ثمن الحرب ثم ثمن الاعمار بل يجب ان نكون شركاء في الاعمار كما كنا شركاء في الانتصار على الارهاب – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2019 - 18:34

باسيل: ليس طبيعيا ان ندفع ثمن الحرب ثم ثمن الاعمار بل يجب ان نكون شركاء في الاعمار كما كنا شركاء في الانتصار على الارهاب

منذ 1 ساعة 4 January، 2019
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