باسيل: لبنان مقبل على قمة اقتصادية عربية ويجب ان نسعى لتشكيل حكومة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 4 2019 - 18:34

باسيل: لبنان مقبل على قمة اقتصادية عربية ويجب ان نسعى لتشكيل حكومة

منذ 1 ساعة 4 January، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة