“تجمع العلماء”: للعمل سريعا على تشكيل الحكومة

رأى “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان له الجمعة أن “نجاح إضراب الاتحاد العمالي العام اليوم يدل على أن اللبنانيين وصلوا إلى مرحلة الانفجار”، وتابع أن “التباطؤ الحاصل في تأليف الحكومة سيستدعي خطوات تصعيدية قد تؤدي إلى تفجير الوضع بالجملة”.

وطالب التجمع “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالعمل سريعا على تشكيل الحكومة وتقديم الحلول التي تخرجنا من العقدة لأن وضع البلد لم يعد يسمح بمزيد من التأزيم خاصة مع الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه الناس”.

من جهة ثانية، أكد التجمع “رفض عقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية إذا لم تدع إليها سوريا لأن الأضرار الحاصلة من عقد قمة من دونها أكثر من النتائج المرتجاة منها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام