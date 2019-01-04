باسيل من بكركي: قدمت خمسة افكار جديدة ونقوم بالاتصالات بعيدا من الاعلام وننتظر الاجوبة وكلي أمل بنتيجة ايجابية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 4 2019 - 18:33

باسيل من بكركي: قدمت خمسة افكار جديدة ونقوم بالاتصالات بعيدا من الاعلام وننتظر الاجوبة وكلي أمل بنتيجة ايجابية

منذ 1 ساعة 4 January، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة