تعميمٌ لمحافظ البقاع حول المنخفض الجوي المتوقع

أصدر محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده تعميما الى كل من قيادة منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي، قائمقاميتي البقاع الغربي وراشيا، اتحادات بلديات وبلديات قضاء زحلة، المصلحة الاقليمية للاشغال العامة في البقاع، المكتب الاقليمي للدفاع المدني في البقاع، دائرة الشؤون الاجتماعية في البقاع حمل رقم 4/30 وذلك لإتخاذ الاجراءات الاحتياطية والوقائية كافة للحؤول دون حصول اي حادث او ضرر، نظرا لاحتمال تعرض لبنان لمنخفض جوي، بدءا من يوم السبت الواقع فيه 5 كانون الثاني 2019 والذي يستمر لغاية يوم الخميس الواقع فيه 10 كانون الثاني 2019، والمترافق مع امطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح عاتية وتساقط للثلوج على المرتفعات الجبلية بدءا من ارتفاع 1000 متر ليتدنى الى 800 متر خصوصا نهار الاحد والى 700 متر في بعض المناطق.

ودعا أبو جودة إلى البقاء على جهوزية تامة لمواجهة اي مستجد او طارىء والتنسيق مع غرفة العمليات في قيادة سرية زحلة الاقليمية واتخاذ الاجراءات الاحتياطية والوقائية كافة للحؤول دون حصول اي حادث او ضرر.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام