أبرز التطورات على الساحة السورية

دير الزور وريفها:

ـ خرجَ عشرات المدنيين من بلدتي السوسة والشعفة الخاضعتين لسيطرة داعش بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، إلى مناطق سيطرة “قسد”.

الحسكة وريفها:

ـ انسحبَ رتل أمريكي يضم آليات وعتاد عسكري من محيط منطقة رميلان في ريف الحسكة الشمالي الشرقي، باتجاه شمال الأراضي العراقية.

حلب وريفها:

ـ سيطرت “الجبهة الوطنية للتحرير” على قرية “بازيهر” بريف حلب الشمالي الغربي وعلى قرية كفرنتين وتلة “السيرياتل” قرب مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، بعد اشتباكات مع “هيئة تحرير الشام”، فيما سيطرت “الهيئة” على قرية كفرناها وعلى “الفوج 111” بالريف ذاته.

ـ قُتلَ عددٌ من مسلحي “هيئة تحرير الشام” جراء استهدف “الجبهة الوطنية للتحرير” دبابة كانت تقلهم، ما أدى إلى تدميرها، على أطراف مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، كما دمرت “الجبهة” آلية دفع رباعي لـ “الهيئة” قرب قرية القاطورة بالريف ذاته.

ـ أعلن أهالي ووجهاء قرية عويجل بريف حلب الغربي، تحييد القرية عن الاقتتال الحاصل بين “هيئة تحرير الشام” و”الجبهة الوطنية للتحرير” في المنطقة.

ـ أُصيبَ مسلَّحان اثنان من “قسد”، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلَّحون مجهولون في سيارة كانت تقلهما، قرب قرية جب القادر بريف مدينة منبج الشرقي بريف حلب الشمالي الشرقي.

إدلب وريفها:

ـ رصد الجيش السوري تسلل مجموعات إرهابية تنتمي لما يسمى “الحزب التركستاني” من محيط قريتي الناجية وبداما ريف إدلب الجنوبي الغربي باتجاه نقاط عسكرية تحمي المدنيين في القرى والبلدات الآمنة على أطراف المنطقة منزوعة السلاح.

وتعامل الجيش مع الإرهابيين برمايات نارية مركزة طالت مقراتهم ومحاور تحركهم، وحقق إصابات مباشرة في صفوفهم.

ـ سيطرت “الجبهة الوطنية للتحرير”، على قرية تلمنس شرق مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، بعد اشتباكات مع “هيئة تحرير الشام”، أسفرت عن مقتل أحد المدنيين، في أحد المخيمات بمحيط القرية.

ـ اعتقلت “هيئة تحرير الشام” مسؤولين اثنين في فصيل “جيش النصر _ الجبهة الوطنية للتحرير”، معمر خطاب ودريد النجم، في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.

ـ خرجت تظاهرة في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، احتجاجاً على الاقتتال الحاصل بين “الجبهة الوطنية للتحرير” و”هيئة تحرير الشام”، وتنديداً بممارسات الأخيرة.

حماه وريفها:

ـ نفَّذ الجيش السوري في أقصى ريف حماه الشمالي الغربي ضربات مدفعية على مواقع التنظيمات الإرهابية في قرية البانة بعد رصد محاولة تسلل بعض أفرادها باتجاه المناطق الآمنة المجاورة ودمر لهم نقاطاً محصنة في محيط القرية، وأوقع عدداً منهم بين قتيل ومصاب.

حمص وريفها:

ـ عثرت الجهات المختصة على مستودع أسلحة وذخيرة من ضمنها صواريخ تاو أمريكية الصنع في قرية تلدهب من مخلفات الإرهابيين خلال استكمالها عمليات تمشيط وتطهير منطقة الحولة بريف حمص الشمالي.

المشهد المحلي:

ـ قدم محافظ السويداء عامر العشي بتكليف من الرئيس السوري بشار الأسد، التعازي بوفاة الوزير السابق في عهد الوحدة بين سورية ومصر جادو سعيد عزالدين، في مجلس عزاء أقيم اليوم في ساحة سمارة بمدينة السويداء بمشاركة فعاليات رسمية ودينية وأهلية.

المشهد الدولي:

ـ أفاد المكتب الإعلامي للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي الوضع في سوريا، ولاسيما في ضوء إعلان واشنطن نيتها سحب قواتها من هناك.

ـ أعلن عضو مجلس حقوق الإنسان لدى الرئيس الشيشاني، وعضو الفريق العامل المعني بعودة النساء والأطفال الروس من منطقة الصراع في الشرق الأوسط “خيدا ساراتوف”، أن امرأة وطفل يحملان الجنسية الروسية، قُتلا جراء الهجوم الجوي لـ “التحالف الدولي” على بلدة الشعفة في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي الخاضعة لسيطرة داعش.

ـ صرح نائب رئيس وزراء حكومة شبه جزيرة القرم، غيورغي مرادوف، أنه تم إنشاء شركة شحن تربط القرم بسوريا، ويبقى إنهاء عدد من الإجراءات الفنية، مضيفاً أنه بعد الانتهاء من هذه القضايا التقنية سيتم إرسال أول شحنة إلى سوريا، مؤكداً أن شركة الشحن ستبدأ بالعمل في الأشهر الأولى من هذا العام.

ـ قالت وزارة الخارجية التركية إن تركيا ستواصل مراعاة حماية حقوق الأكراد السوريين، مضيفة أن تركيا ترفض تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المتعلقة بتركيا في سياق الأزمة السورية من حيث الأسلوب والمحتوى.

المصدر: الاعلام الحربي