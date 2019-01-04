استشهاد سبعة مواطنين بقصف للعدوان في محافظة شبوة اليمنية

استشهد سبعة مواطنين اليوم بقصف لطيران الأباتشي التابع لقوات الاحتلال الإماراتي على منازل المواطنين في منطقة السادة بمديرية مرخة في محافظة شبوة.

وأوضح مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مواجهات اندلعت بين أبناء قبيلة السادة ومليشيا ما يسمى بالنخبة الشبوانية التابعة للعدوان على خلفية محاولة اقتحام منازل القبيلة لإعتقال بعض أبنائها، خلفت قتلى في صفوف الطرفين.

وأشار المصدر إلى أن طيران الأباتشي استهدف المنازل السكنية في منطقة السادة بعدد من الصواريخ ما أسفر عن سقوط سبعة شهداء.

واستنكر المصدر جريمة العدوان الإماراتي بحق أبناء قبيلة السادة ..داعيا أحرار اليمن للتضامن مع أبناء المناطق المحتلة إزاء ما يتعرضون له من انتهاكات وجرائم قبل قوى العدوان.

المصدر: موقع انصار الله