تشاووش أوغلو يلتقي نظيره الباكستاني في أنقرة

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي في أنقرة. وعقد الوزيران لقاءً ثنائياً الجمعة في أنقرة، ثم شاركا في اجتماع على مستوى وفدي البلدين. وتناولت المباحثات العلاقات بين تركيا وباكستان، وتطورات إقليمية. وفي تغريدة على تويتر، أعرب تشاووش أوغلو عن شكره باكستان لإعلانها “منظمة غولن”، المتهمة من السلطات التركية بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية عام 2016، “تنظيماً إرهابياً”. ووصفت هذه الخطوة “بالقرار الصائب الذي يؤكد الروابط الأخوية بين البلدين”.

المصدر: وكالة أنباء الأناضول