تشاووش أوغلو يلتقي نظيره الباكستاني في أنقرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2019 - 15:15

تشاووش أوغلو يلتقي نظيره الباكستاني في أنقرة

منذ 7 mins 4 January، 2019
شاه محمود قريشي
تركيا - عربي وإقليمي

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي في أنقرة. وعقد الوزيران لقاءً ثنائياً الجمعة في أنقرة، ثم شاركا في اجتماع على مستوى وفدي البلدين. وتناولت المباحثات العلاقات بين تركيا وباكستان، وتطورات إقليمية. وفي تغريدة على تويتر، أعرب تشاووش أوغلو عن شكره باكستان لإعلانها “منظمة غولن”، المتهمة من السلطات التركية بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية عام 2016، “تنظيماً إرهابياً”. ووصفت هذه الخطوة “بالقرار الصائب الذي يؤكد الروابط الأخوية بين البلدين”.

المصدر: وكالة أنباء الأناضول

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