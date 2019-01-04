إذاعة برلين: نشر وثائق مئات السياسيين على “تويتر” بعد قرصنتها

ذكرت إذاعة وتلفزيون برلين-براندنبورغ (أر بي بي) الجمعة، أنه تمّت قرصنة عدد هائل من البيانات التي تخص مئات السياسيين الألمان وتسريبها على موقع “تويتر”. وقالت الإذاعة (رسمية) إنّه تم رصد عملية القرصنة والتسريب الخميس، وشملت نشر بيانات شخصية، ووثائق لمئات السياسيين لأحزاب ألمانية كبرى، بينهم المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل.

وشملت عملية القرصنة اختراق بطاقات الائتمان وأرقام الهواتف المحمولة، ووثائق أخرى تتمثل في خطابات شخصية ونسخاً من بطاقات الهوية. وأضافت أنّ حساباً على “تويتر” يعرف عن نفسه بتعبيرات مثل “البحث الأمني”، هو من سرب المعلومات على موقع التواصل الاجتماعي. كما أوضحت الإذاعة أن عملية القرصنة طالت جميع الأحزاب الألمانية الكبرى، باستثناء “حزب البديل من أجل ألمانيا” المنتمي لليمين المتطرف. ولم يتم الكشف عن هوية منفذي عملية القرصنة أو دوافعهم.

المصدر: وكالة أنباء الأناضول