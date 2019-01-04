بوتين ونتنياهو يناقشان الوضع في سوريا

أعلن المكتب الصحفي التابع للرئيس الروسي، في بيان الجمعة، أنه “تم إجراء محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وذلك بناءً على طلب من الجانب الإسرائيلي، ناقش خلالها رؤساء الدولتين الوضع في سوريا، مع الأخذ في الاعتبار نية الولايات المتحدة سحب القوات من البلاد “، بحسب البيان.

وجاء في البيان “ركز النقاش على تطور الوضع في سوريا، وشدد على الحاجة إلى الهزيمة النهائية للإرهاب والتقدم السريع في التسوية السياسية في الجمهورية العربية السورية “.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية