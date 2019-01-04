الشيخ قاووق: مشكلة تشكيل الحكومة عنوانها من البداية إلى النهاية عند الرئيس المكلف

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق خلال احتفال تأبيني أقيم في بلدة عبا الجنوبية “أن المشكلة في عدم تشكيل الحكومة من بدايتها واستمرارها وحلها بيد الرئيس المكلف هو الذي يرفض أن يعترف في تمثيل اللقاء التشاوري، والبعض كان يعتبر أن تمثيل اللقاء التشاوري سيأخد من حصة الرئيس المكلف أو حصة رئيس الجمهورية”.

وأشار الشيخ قاووق إلى أن أكثر من سبعة أشهر جعلت البلد ينزف نتيجة عدم تشكيل الحكومة، موضحا “ان المشكلة في أن الإنتخابات الأخيرة غيرت المعادلات السياسية وجعلت من النواب السنة المستقلين حقيقة واقعية في المعادلات السياسية، وهناك من يتنكر لحقهم ولا يريد أن يعترف بتمثيلهم ودورهم في المعادلة السياسية اللبنانية”.

ولفت الشيخ قاووق إلى وجود صيغة تضمن أن لا يتنازل أحد عن حصته وتضمن تمثيل اللقاء التشاوري، صيغة لا تكسر ولا تستفز أحدا وتمثل السنة المستقلين وهي صيغة 32 وزيرا لتبقى حصة رئيس الجمهورية (وبتزيد) وحصة الرئيس المكلف (وبتزيد)، ولكن هذه الصيغة التي وافقت عليها غالبية الأطراف تعرقلت برفض الرئيس المكلف، لأنه لا يريدهم ولا يريد أن يجلس معهم ولا أن يعترف بهم”.

وختم في كلمته اذا ليست المشكلة أبدا عند “التيار الوطني الحر” وما حدا يغلط بالعنوان، المشكلة عنوانها من البداية إلى النهاية عند الرئيس المكلف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام