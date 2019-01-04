الرئيس عون: خلافات في الخيارات السياسية لا تزال تعرقل تشكيل الحكومة وحافظنا على الأمن والاستقرار في لبنان في زمن الحروب الحارة فمن غير الجائز اضاعة ما تحقق من خلال الحروب الداخلية الباردة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2019 - 15:15

الرئيس عون: خلافات في الخيارات السياسية لا تزال تعرقل تشكيل الحكومة وحافظنا على الأمن والاستقرار في لبنان في زمن الحروب الحارة فمن غير الجائز اضاعة ما تحقق من خلال الحروب الداخلية الباردة

منذ 43 mins 4 January، 2019
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