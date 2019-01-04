الرئيس عون: خلافات في الخيارات السياسية لا تزال تعرقل تشكيل الحكومة وحافظنا على الأمن والاستقرار في لبنان في زمن الحروب الحارة فمن غير الجائز اضاعة ما تحقق من خلال الحروب الداخلية الباردة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2019 - 15:15
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وزير الخارجية الاميركي: بولتون وجيفري يتوجهان إلى تركيا الاسبوع المقبل لمناقشة الملف السوري
الرئيس عون: خلافات في الخيارت السياسية لا تزال تعرقل تشكيل الحكومة
الرئيس بري: حل تاليف الحكومة كما اراه سهل جداً ويمكنُ السير به فوراً اِن صَدَقت النيّات والتوجهات
عون: حافظنا على الأمن والاستقرار خلال زمن الحروب الحارة فمن غير الجائز اضاعة ما تحقق من خلال الحروب الداخلية الناعمة
الرئيس بري: نحن دائماً الى جانبِ الناسِ ومعَ مطالبِهم التي يجب ان تتحقق انما موضوع الشارع فهذا امر لا نحبذه
رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر للمنار: عنوان تحركنا هو ضرورة الاسراع في تأليف الحكومة لإنقاذ الشعب اللبناني
الأسمر للمنار: الإضراب قد نجح ورسالتنا هي رسالة الشعب لكل المسؤولين
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الرئيس عون: خلافات في الخيارات السياسية لا تزال تعرقل تشكيل الحكومة وحافظنا على الأمن والاستقرار في لبنان في زمن الحروب الحارة فمن غير الجائز اضاعة ما تحقق من خلال الحروب الداخلية الباردة
منذ 43 mins
4 January، 2019
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