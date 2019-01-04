وزارة النفط العراقية تؤكد الالتزام الكامل باتفاق أوبك لخفض الإنتاج

أعلنت وزارة النفط العراقية التزام العراق الكامل باتفاق خفض الإنتاج الذي توصلت إليه منظمة أوبك وشركاؤها والذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من كانون الثاني/يناير الجاري. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ثامر عباس الغضبان، في بيان الجمعة، خلال ترؤسه اجتماعاً لبحث تطورات السوق النفطية العالمية، إن “الوزارة اتخذت إجراءات تطبيق خفض الإنتاج بنسبة 3 في المئة والتي تشكل قرابة 140 ألف برميل في اليوم من مجمل إنتاج العراق، بحسب النسبة المقررة لاتفاق الدول المنتجة من أعضاء أوبك وشركائها، والذي تم اتخاذه في الاجتماع الذي عقد في فيينا الشهر الماضي ونص على تخفيض قدره 1.2 مليون برميل، منها 800 ألف برميل في اليوم هي نسبة الدول الأعضاء في منظمة أوبك و400 ألف برميل في اليوم نسبة الدول المنتجة من خارجها”.

وأضاف الغضبان أنه أوعز إلى “المسؤولين عن قطاعي الإنتاج والتسويق في وقت سابق باتخاذ الإجراءات العاجلة من أجل الالتزام بمستويات الإنتاج المقررة لشهر تشرين الأول/أكتوبر 2018، بحسب الاتفاق، والتي كانت عند معدلات 4،653 مليون برميل”، مؤكداً حرص الوزارة على “استقرار الإنتاج في عموم البلاد عند معدل 4،513 مليون برميل للأشهر الستة القادمة، بعد احتساب نسبة خفض حصة العراق وهي 140 ألف برميل، وبحسب الفترة الزمنية للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ بداية الشهر الجاري”.

وتابع الغضبان أن “العراق لعب دوراً مهماً مع المنتجين الآخرين في التوصل إلى هذا الاتفاق حرصاً منه على إيجاد حلول منطقية وواقعية لمواجهة تحديات السوق النفطية العالمية، والسيطرة على تخمة المعروض النفطي والعمل على إعادة التوازن بين العرض والطلب، وهذا يؤدي بدوره إلى دعم أسعار النفط، وأن اللجنة الوزارية، المنبثقة عن اجتماع منظمة أوبك وشركاؤها، سوف تتابع وتراقب تطورات السوق النفطية خلال الفترة المقبلة وتقدم تقاريرها للدول الأعضاء”.

يُذكر أنه سبق وقرر وزراء الدول الأعضاء في صفقة أوبك+ في اجتماعهم الذي عقد يوم 7 كانون الأول/ديسمبر الماضي في فيينا بشأن خفض إنتاج النفط، أن تقوم هذه الدول بخفض حجم إنتاج النفط بما قدره الإجمالي 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من كانون الأول/يناير الجاري ولمدة 6 أشهر، بما في ذلك وستقوم دول أوبك بخفض حجم إنتاجها الإجمالي بما قدره 800 ألف برميل يوميا ودول من خارج أوبك – بما قدره 400 ألف برميل يوميا. بما في ذلك وروسيا التي وافقت على تقليص حجم إنتاجها اليومي من النفط إلى 228 ألف برميل، مقارنة بمستوى تشرين الأول/أكتوبر عام 2018.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية