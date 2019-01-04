مجموعة القطع البحرية الايرانية ستتوجه إلى المحيط الأطلسي

أعلن نائب قائد القوات البحرية في الجيش الايراني الأدميرال تورج حسني مقدم أن مجموعة القطع البحرية الايرانية ستتوجه في العام القادم (ابتداءاً من 21 آذار/ مارس 2019) الى المحيط الأطلسي في مهمة قد تستمر خمسة أشهر). وأضاف الأدميرال حسني مقدم الجمعه أن هذه المجموعة تشمل “مدمرة سهند” الحاملة للمروحيات بصفتها الأكثر تطوراً في منطقة غرب آسيا .

وأوضح أن “مدمرة سهند” انضمت قبل شهرين الى الأسطول الجنوبي في سلاح البحرية التابع للجيش الايراني، “وهي أكثر تطوراً مقارنة مع مدمرات الجيل السابق، و تبلغ قدراتها ضعف مدمرة جماران و لا ترصدها الرادارات و تعمل بأربع محركات “. وأضاف نائب قائد البحرية أن القطع البحرية الـ 59 لسلاح البحر التابع للجيش تبحر حالياً في خليج عدن “لضمان مصالح الجمهورية الإسلامية الايرانية في المحيط الهندي، وتشارك مع باقي القوات المنتشرة هناك في احلال الأمن للملاحة البحرية الدولية”، موضحاً أن “مهمة القطع البحرية التسعه و الخمسين ستستمر حتى الشهرين المقبلين”.

وأضاف الأدميرال حسني أن الهدف من ابحار القطع البحرية الايرانية التابعة للجيش في المياه الدولية “هو الحفاظ على مصالح الجمهورية الإسلامية الايرانية في المياه البعيدة و احباط مؤامرات الايرانوفوبيا الى جانب الاشراف الاستخباراتي و ضمان أمن الملاحة البحرية للبلاد، و كذلك نقل رسالة السلام و الصداقة”.

المصدر: وكالة انباء ارنا