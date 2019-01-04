الشيخ ياسين تمنى على الشعب أن يتحرك ويطالب المسؤولين بأدنى حقوق العيش الكريم

طالب رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين “المسؤولين اللبنانيين كافة التخلي عن مصالحهم الشخصية، والتركيز على مصالح الوطن والمواطنين، قبل أن يفوت الأوان، وتقع الخسارة على الوطن”.

وقال: “إن الجشع السياسي عند البعض لا يختلف ولا يقل عن الجشع المالي والإداري، وهذا ما يحمل البلد أكثر من طاقاته، ويوصله إلى حالة لا تنفع معه مؤتمرات دعم ولا كلمات شفقة من هنا أو هناك”.

وتمنى على الشعب اللبناني بكل فئاته “أن يتحرك ويطالب المسؤولين بتأمين أدنى حقوق العيش الكريم والحياة الرغيدة عبر تأمين مستلزمات الحياة في إدارة سليمة، وطبابة وكهرباء وماء غير ملوث”.