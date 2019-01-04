المفتي قبلان: ما وصلت إليه البلاد والعباد من واقع مأزوم ينذر بانفجار كبير

اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة ان حالنا نحن اللبنانيين جميعا حال عوز وإهمال وفقر وقلق دائم على المصير، فلا استقرار أمنيا، ولا أمان اجتماعيا، ولا رؤى سياسية يؤمن إليها، لا اقتصاديا ولا اجتماعيا، بل نعيش الفوضى وغياب الدولة، فيما السلطة ومن معها وضدها في حلبة صراع، صراع المصالح، صراع الصفقات والحصص الوزارية، والحقائب السيادية والخدماتية، كأن البلد مجموعة هدايا ينبغي توزيعها على هذا وذاك من المتنفذين في هذه الطائفة أو تلك.

وقال “إن ما وصلت إليه البلاد والعباد من واقع مأزوم ينذر بانفجار كبير، بدأت دلالاته تظهر بوضوح من خلال معاناة الناس وفقرهم وجوعهم ووجعهم، خصوصا ذوي الدخل المحدود، وأصحاب الحقوق المغتصبة، إننا مع صرختهم وإلى جانبهم في مواجهة السياسات الاقتصادية الفاشلة والمشاريع المتهورة، ولكن ندعوهم إلى حراك سلمي، وتعبير حضاري، بعيدا عن أي استفزاز أو تخريب أو تكسير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام