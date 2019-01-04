الطقس في لبنان غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة احيانا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم و تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها ليلا وتكون مصحوبة برياح قوية وعواصف رعدية، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق.

– الحالة العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر يوم غد السبت، حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة مما يؤدي الى طقس ماطر وعاصف.

– الطقس المتوقع في لبنان:

– الجمعة:غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة احيانا وارتفاع بدرجات الحرارة، نحذر من تكون الجليد على الطرقات التي تعلو عن 1200 متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل.

– السبت: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم و تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها ليلا وتكون مصحوبة برياح قوية وعواصف رعدية وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق .

– الأحد: غائم اجمالا مع رياح شديدة تتخطى سرعتها ال 90 كلم/ساعة في المناطق الشمالية يرتفع معها موج البحر، مع تساقط أمطار تكون غزيرة أحيانا، مترافقة بعواصف رعدية كما تنخفض درجات الحرارة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق وتلامس ال 1000 متر ليلا.

– الحرارة على الساحل من 11 الى 18 درجة، فوق الجبال من 5 الى 9 درجات، الأرز من -1 الى 4 درجات، في الداخل من 6 الى 10 درجات.

كمية المتساقطات

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 2,9 ملم 301,0 ملم 542,7 ملم 358,0 ملم

بيروت 8,6 ملم 180,9 ملم 375,6 ملم 345,0 ملم

زحلة 11,6 ملم 131,7 ملم 330,0 ملم 227,0 ملم

صور 2,6 ملم / ملم 323,8 ملم / ملم

الرياح السطحية: جنوبية غربية الى جنوبية، تتراوح سرعتها بين 15و 40كلم/س .

الانقشاع: جيد .

الرطوبة النسبية على الساحل: تتراوح بين 40 و65 %.

حال البحر: مائج الى هائج حرارة سطح الماء: 20°م.

الضغط الجوي: 1023 HPA أي ما يعادل: 767 ملم زئبق

المصدر: مصلحة الارصاد