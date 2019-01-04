اضراب رمزي لموظفي الميدل ايست والحركة طبيعية في المطار

أعلن المدير العام للطيران المدني في بيروت محمد شهاب الدين ان الحركة في مطار رفيق الحريري الدولي طبيعية، مشيرا الى ان “عمال ومستخدمي شركة طيران الشرق الأوسط والشركات التابعة توقفوا عن العمل لمدة ساعة، في خطوة رمزية تضامنا مع الدعوة إلى الإضراب”.

كما توقف اتحاد النقل الجوي ونقابة مستخدمي الشركة اللبنانية لتموين المطار عن العمل لمدة ساعة أيضا، وقال رئيس الاتحاد علي محسن: “ان التوقف عن العمل هو صرخة بوجه الأوضاع التي وصل إليها حال العمال الذين تآكلت رواتبهم، وللمطالبة بتصحيح أوضاعهم والإسراع في تشكيل الحكومة”.

ولفت إلى “أن موظفي الملاحة الجوية وكل الأقسام التي لها علاقة بسلامة الطيران استثنوا من الاضراب حتى لا نتسبب بأي أضرار”.

المصدر: الوكالة الوطنية