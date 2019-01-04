اضراب رمزي لموظفي الميدل ايست والحركة طبيعية في المطار – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2019 - 11:48

اضراب رمزي لموظفي الميدل ايست والحركة طبيعية في المطار

منذ 58 mins 4 January، 2019
مطار بيروت
لبنان

أعلن المدير العام للطيران المدني في بيروت محمد شهاب الدين ان الحركة في مطار رفيق الحريري الدولي طبيعية، مشيرا الى ان “عمال ومستخدمي شركة طيران الشرق الأوسط والشركات التابعة توقفوا عن العمل لمدة ساعة، في خطوة رمزية تضامنا مع الدعوة إلى الإضراب”.
كما توقف اتحاد النقل الجوي ونقابة مستخدمي الشركة اللبنانية لتموين المطار عن العمل لمدة ساعة أيضا، وقال رئيس الاتحاد علي محسن: “ان التوقف عن العمل هو صرخة بوجه الأوضاع التي وصل إليها حال العمال الذين تآكلت رواتبهم، وللمطالبة بتصحيح أوضاعهم والإسراع في تشكيل الحكومة”.
ولفت إلى “أن موظفي الملاحة الجوية وكل الأقسام التي لها علاقة بسلامة الطيران استثنوا من الاضراب حتى لا نتسبب بأي أضرار”.

المصدر: الوكالة الوطنية

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