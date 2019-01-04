وزارة التجارة الصينية: المفاوضات التجارية الصينية-الأميركية ستجري يومي 7 و8 كانون الثاني/يناير الجاري في الصين

أعلنت وزارة التجارة الصينية الجمعة، أن المفاوضات التجارية الصينية – الأميركية ستجري يومي 7 و8 من كانون الثاني/يناير الجاري، في الصين. وجاء في بيان وزارة التجارة الصينية “أجرت الصين والولايات المتحدة محادثات هاتفية على مستوى نائبي الوزير، صباح اليوم الجمعة، أكدا خلالها على أن الوفد الأميركي سيزور الصين يومي 7 و8 من كانون الثاني/يناير”.

هذا وبدأت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، عقب الـ6 من تموز/ يوليو العام الجاري، في حين دخلت الرسوم الجمركية المتبادلة لهاتين الدولتين حيز التنفيذ، حيث فرضت الولايات المتحدة الأميركية رسوماً بنسبة 25 بالمئة على استيراد 818 منتجاً من الصين، وذلك بحجم 34 مليار دولار أميركي سنوياً. ومن جانبها وكإجراءات مضادة فرضت الصين في نفس اليوم، رسوماً جمركية بنسبة 25 بالمئة على استيراد كمية مساوية من البضائع الأميركية.

واتفق ترامب والرئيس الصيني خلال قمة العشرين في الأرجنتين، نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر، على هدنة تتأجل بمقتضاها زيادة الجمارك على الواردات الصينية التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار سنويا من 10 في المئة إلى 25 في المئة. وكان مقرراً أن تسري تلك الزيادة في أول يناير/كانون الثاني. ويسري الاتفاق ما دامت هناك محادثات بين البلدين لعقد اتفاق تجاري.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية