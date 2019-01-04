مولود يحطم رقما قياسيا في أميركا ويذهل الأطباء!

حطم مولود جديد في مدينة أرلينغتون بولاية تكساس الأميركية رقما قياسيا في سجلات المستشفى الذي ولد فيه بسبب وزنه الذي يقارب 15 رطلاً (حوالي 7 كليوغرامات).

ويعتبر وزن الرضيع علي ميدلوك، الذي أبصر النور في 12 كانون الأول الماضي، ضعفي وزن الطفل العادي في عمره، بحسب موقع StarTelegram.

وقال والد الطفل إيريك ميدلوك إنه وزوجته “كانا قلقين بشأن صحة علي حيث أمضى الطفل أسبوعه الأول في العناية المركزة، كنا نخشى أن تكون ضخامة طفلنا بسبب سكري الحمل لكن الأمر لم يكن كذلك”، مضيفا: “زوجتي كانت متعبة جدا بعد الولادة لكنها تتعافى بشكل جيد”.

من جانبها، قالت الأم جينيفر ميدلوك، إنها “لم تكن متأكدة من أنها ستتمكن من إنجاب الأطفال يوما م، لأنها عانت من متلازمة المبايض متعدد الأكياس، وهو اضطراب هرموني ناجم عن اختلال التوازن الهرموني في الدماغ والمبايض لأسباب غير معروفة”.

المصدر: سكاي نيوز