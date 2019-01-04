10 وظائف برواتب تفوق 60 ألف دولار

بنظر الكثيرين، فإنّ من المستحيل، أن يحصل الانسان على وظيفة بأجرٍ عالٍ وقليلة الإجهاد في الوقت نفسه، ولكن بعد سلسلةٍ من البحث، اتضّح أنّ هذا الأمر قائم وبشكل كبير.

يتبين أنّ هناك وظائف كثيرة تتميز بأجورها المرتفعة وأعمالها البعيدة عن الضغط، بحسب مراجعة قاعدة بيانات وزارة العمل الأميركية التي تجمع معلومات مفصلة عن مئات الوظائف ورواتبها.

أما المفارقة أنّ هناك الكثير من الوظائف، تتخطى رواتبها أكثر من 60 ألف دولار سنوياً كمعدل متوسط، وتحتاج إلى شهادات باكلوريوس وإجازات جامعية، فضلاً عن شهادات تخصصية تعليمية.

وإليكم 10 من هذه الوظائف:

1- التاجر عبر الانترنت: متوسط ​​الراتب السنوي: 70.010 دولار

– المهام: إجراء أنشطة البيع بالتجزئة للشركات التي تعمل بشكل خاص عبر الانترنت. يقوم أيضاً بمهام اعداد استراتيجيات الأعمال، شراء البضائع، إدارة المخزون، تنفيذ أنشطة التسويق، الشحن عبر الإنترنت، وتحقيق التوازن بين السجلات المالية.

2- فحص مركبات النقل (باستثناء الطائرات): متوسط ​​الراتب السنوي: 72.140 دولار

– المهام: فحص ومراقبة أنظمة معدات النقل والمركبات لضمان امتثالها للقواعد ومعايير السلامة.

3- أستاذ في الدراسات العرقية والثقافية: متوسط ​​الراتب السنوي: 72.230 دولار

– المهام: تدريس المقررات المتعلقة بمجموعة عرقية وسياسات تنمية مجتمعاتها. الشرط الأول هو أن يكون الشخص الذي ينوي العمل في هذه الوظيفة حائزاً على درجة الدكتوراه إلى جانب خضوعه لدورات تدريبية لاحقة في التعليم الأكاديمي.

4- أخصائي إدارة الوثائق: متوسط ​​الراتب السنوي: 510.88 دولارات

– المهام: تنفيذ وإدارة أنظمة إدارة المستندات على مستوى المؤسسة والإجراءات ذات الصلة التي تتيح للمنظمات تخزين السجلات واستردادها وتقاسمها.

5- مسؤول قسم حل المشكلات في المؤسسات: متوسط ​​الراتب السنوي: 81.390 دولار

– المهام: استخدام الأساليب الرياضية والتحليلية المتقدمة لمساعدة المؤسسات على التحقيق في المشكلات المعقدة وتحديد المشكلات وحلها واتخاذ قرارات أفضل.

6- مهندس مواد: متوسط ​​الراتب السنوي: 94.610 دولار

– المهام: تقييم وتطوير المواد والآلات والعمليات لتصنيع المنتجات التي يجب أن تلبي مواصفات التصميم والأداء المتخصصة.

7- مهندس أنظمة الطاقة الشمسية: متوسط ​​الراتب السنوي: 97.250 دولار

المهام: إجراء تحليل هندسي خاص بكل موقع لإنشاء مشاريع الطاقة الشمسية. ومن ضمن المهام أيضاً تصميم أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية للمساكن الجديدة.

8- مطور برامج التطبيقات: متوسط ​​الراتب السنوي: 101.790 دولار

– المهام: تطوير، إنشاء، وتعديل برامج تطبيقات الحاسوب العامة أو برامج المرافق المتخصصة.

9- عالم سياسي: متوسط ​​الراتب السنوي: 115.110 دولارات

– المهام: دراسة أصل الأنظمة السياسية وتطويرها، وهذا العمل بحاجة إلى تخصص وشهادة دكتوراه في المجال.

10 – مثبت معدات وأجهزة كهربائية والكترونية: متوسط ​​الراتب السنوي: 60.840 دولار

المهام: تثبيت أو تعديل أو صيانة معدات الاتصالات الإلكترونية المحمولة، بما في ذلك أنظمة الصوت والسونار والأمن والملاحة والمراقبة على معدات النقل.

المصدر: الوكالة الالمانية للأنباء