هل هناك وقت مناسب لشرب الماء؟

نقرأ ونسمع كثيرا عن أهمية شرب الماء والحفاظ على أجسامنا من خطر الجفاف، لكننا قلما ما نصادف تعليمات حول إن كان هناك أهمية لتوقيت شرب الماء ومخاطره. إليكم ما عليكم معرفته.

بشكل دائم يفقد جسمنا السوائل، كجزء من العمليات المختلفة التي تدور فيه، لذا فشرب الماء هو أبسط الطرق وأسهلها من أجل استبدال هذه السوائل المفقودة ولتبريد الجسم.

لكن بالإضافة إلى هذه الفائدة العامة فمن الممكن أن يعمل شرب الماء على:

-إدارة وزن الجسم

-تحسين المزاج والأداء الذهني

-منع الصداع بشكل عام وتخفيف الصداع النصفي

-تعزيز عمل جهاز المناعة

-دعم الجهاز الهضمي

-يحسن من نضارة البشرة.

ما هي كمية الماء المطلوب مني شربها يوميا؟

ببساطة، كلما شعرت بالجفاف!

فعليا ، لم يتم تحديد كمية واضحة للمياء التي على الإنسان شربها، ببساطة لأنه ذلك يتعلق بأسلوب حياة الفرد ونظامه الغذائي، فالأنسان الذي يعمل تحت الشمس طيلة النهار سيفقد جسمه سوائل أكثر من الموظف الذي يجلس ضمن تكييف وظروف عمل مسهلة.

ومع ذلك فيمكن القول أن معدل حاجة المرأة للماء هو 2.7 ليتر من الماء، وأما الرجل 3.7 ليتر. مع العلم أن كل من الرجل والمرأة يحصلان على 19-20% من الكمية المطلوبة بواسطة الغذاء.

قبل النوم، هل يمكنني شرب الماء أم لا؟

من الطبيعي إذا شعر الإنسان بالعطش وكان معرضا للجفاف عليه أن يشرب بعض الماء، لكن لا توجد هناك فوائد حقيقية تذكر لشرب كميات من الماء قبل النوم.

بشكل عام ينتج جسمك ليلا بعض الهرمونات التي تبطئ عمل الكلى وتقلل إنتاج البول، الأمر الذي يساعدك على النوم بعمق ودون انقطاع، لكن في هذه الحالة عندما تشرب الماء بكميات كبيرة قبل النوم، يضطرك ذلك لقطع نومك لزيارة المرحاض.

بالطبع كلما شعرت بالعطش عليك أن تشرب الماء، وكما قلنا سابقا يفضل أن تمتنع عن ذلك قبل النوم، ولكن مع ذلك إليك بعض المحطات الأساسية في يومك التي تستوجب أن تشرب بعض الماء:

-عندما تنهض من النوم: اعتد أن تجعل من كوب الماء الصباحي إشعار نهوض لجسمك فهو ينبهه أن يوما جديدا قد بدأ.

-قبل الوجبة: شرب الماء قبل وجبة الطعام ينظف فمك ويهيئه لتذوق أطعمة جديدة، كما انه يرطب جدار المعدة فيقلل من تأذيها من الأطعمة الحامضية، كما يجعلك تشعر بالشبع بشكل أسرع فتتحكم بكميات طعامك.

-تشعر بالجوع بين الوجبات: أحيانا ينذرك جسدك انذارا خاطئا، ربما تكون عطشاً لكنك تظن انك جائع، لذا اشرب كأسا مليئة بالماء أولا ثم حدد إن كنت جائعا أو عطشانا.

-قبل التمرين: إن كنت تمارس الرياضة فمن الواضح انك ستفقد بعض السوائل خلال التمرين، لذا تفادى الأمر واشرب كأسا قبل البدء.

-بعد التمرين: طبعا خلال التمرين قد فقدت الكثير من السوائل، هذه السوائل لا تغني عنها الكأس التي شربتها قبل التمرين. حافظ على شرب الماء بعد التمرين ولكن بالتقسيط لئلا تعاني من تشنجات المعدة.

-عندما تكون معرضا للجراثيم: اشرب القليل من الماء في هذه الحالة، فالماء يحفز جسمك وجهازك المناعي للتخلص من الجراثيم التي تغزوه.

-عند المرض: أيضا عندما تكون مريضا فأنت تحتاج أن يكون جهازك المناعي في أفضل أوقات نشاطه، لذا فالماء ينعشه.

-عندما تشعر بالتعب: قد يكون التعب أحد علامات الجفاف المبكرة، لذا عندما تشعر بالتعب قم بشرب كأس أو اثنين من الماء لتسعف جسدك وتنعشه.

في أحيان كثيرة ننشغل خلال يومنا لدرجة أن ننسى أن نهتم بجسمنا كما يجب، إن كنت تنسى شرب الماء خلال النهار فلا ضير في إدخال كأس الماء كموعد سريع خلال برنامج اليومي، موعدك مع الماء سريع سيضمن لك يوما مفعما بالنشاط إلى أخره.

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المصدر: ويب طب