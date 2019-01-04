أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 04-01-2019

النهار

• تبيّن أن هناك استحالة لتشكيل جبهة درزيّة معارضة للمختارة من قيادات درزيّة حليفة للنظام السوري، نظراً إلى التباينات السياسيّة التي لا تزال قائمة في ما بينها.

• لوحظ أن نوّاب “اللقاء الديموقراطي” يشاركون بكثافة في “لقاء الأربعاء” النيابي في عين التينة وذلك مردّه إلى متانة العلاقة مع الرئيس نبيه برّي والتناغم الدائم بينه وبين النائب السابق جنبلاط.

• تلمّح جهة سياسيّة إلى مرجع نيابي يُشجّع على الإضراب والتحرّك لحشر شريكيه في السلطة دفعاً إلى الإسراع في تأليف الحكومة.

• الحجوزات المرافقة للعيد الوطني الكويتي إلى بيروت في شباط المقبل بلغت حدّاً كبيراً ما سيؤدّي إلى زيادة الرحلات إلى العاصمة اللبنانيّة.

المستقبل

• إن ديبلوماسيين يتوقّعون أن لا تواجه “الأونروا” أي مشكلة في التمويل لهذه السنة وهناك أجواء إيجابية تفيد بأن الدول المعنية ستموّل وتزيد مساهماتها لتغطية المساهمة الأميركية المتوقفة منذ العام الماضي.

اللواء

• التزم رئيس حزب وسطي بتعهد قطعه بالنأي بنفسه عن محور على خلاف استراتيجي معه.

• توقعت مصادر دبلوماسية أن يجري تقاسم نفوذ «داعش» بين دولتين كبريين، مع إعطاء بقايا لدول إقليمية ثلاث غير عربية.

• تتحضر روابط المتقاعدين إلى النزول إلى الشارع، منعاً لأية محاولات استهداف النسب المئوية، في حال أصّر معتمدو مؤتمر «سيدر» على مطالبهم المالية من لبنان؟!

الجمهورية

• لاحظت أوساط سياسية أن زيارة وفد من حزب بارز إلى مرجعية وطنية لم تكن فقط للتهنئة بالأعياد إنما لمحاولة نزع صفة تعطيلية رافقت هذا الحزب في ملف حساس جداً.

• سُئل أحد الأحزاب عن المبادرات التي يقوم بها أحد الوزراء وإمكانية التوصل إلى حلّ فأجاب “إن كل ما يقوم به هذا الوزير هو على قياسه”.

• قالت أوساط سياسية إن الإتصاالت التي جرت بين لبنان ودولة آسيوية في شأن شخصية لبنانية أحدثت ضجة أخيراً أثرت سلباً على برامج المساعدات.

البناء

• توقعت مصادر في الحزب الديمقراطي الأميركي أن يكون الاختيار المناسب لمنافس ديمقراطي يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حظ امرأة تستطيع جذب تصويت النساء الغاضبات من أسلوب ترامب العدائي للمرأة، وأن يدور النقاش حول أفضل الخيارات بين رئيسة البرلمان الجديدة نانسي بيلوسي والإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، وفيما رجحت بعض المصادر حظوظ بيلوسي لمكانتها الحزبية وخبرتها السياسية رجح آخرون حظ أوبرا لجاذبيتها الإعلامية…

المصدر: صحف