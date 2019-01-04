ظريف يرد على “السخرية الاميركية” من السعودية

رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على سخرية سيناتور اميركي من السعودية.

وقال محمد جواد ظريف في حفل إحياء إصدار العدد 20 ألف من جريدة خراسان في مدينة مشهد شمال شرق البلاد، الخميس: ان أكبر افتخار للجمهورية الاسلامية هو أنه لايجرؤ أحد على القول لها انه اذا رفعنا الدعم عنك فإنك ستتكلمين العربية خلال اسبوع.

وأضاف: ليس العربية فحسب، بل لن يجرؤ احد على القول بأنها ستتكلم الروسية او الانكليزية او الصينية وهذا ليس بالفخر القليل.

يذكر ان السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قال الشهر الماضي (09-12-2018 )، “إنه لولا الولايات المتحدة لتحدّثت السعودية الفارسية خلال أسبوع”.

وأضاف في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، أن “السعودية تزوّد الولايات المتحدة بـ9% فقط من مجموع النفط الذي تستورده”.

المصدر: قناة العالم