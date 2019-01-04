بومبيو: روسيا لم تبذل جهدا للعودة إلى إطار معاهدة الحد من الأسلحة النووية

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن “روسيا لم تبذل جهدا للعودة إلى إطار معاهدة الحد من الأسلحة النووية بعد أن أعطتها الولايات المتحدة 60 يوما للقيام بذلك”.

وأوضح بومبيو خلال لقاء مع قناة “نيوز ماكس” أننا “الآن على بعد 30 يوما تقريبا من الموعد النهائي الذي قدمناه لروسيا. وللأسف، لم يقم الروس بأي جهد للامتثال للمعاهدة، مثلما حدث في السنوات الأربع أو الخمس السابقة، عندما تحدثنا عن ذلك مع الروس”.

ولفت الى “أننا سنواصل المفاوضات معهم لمحاولة إقناعهم بالعودة إلى الامتثال إلى المعاهدة، وعلى أقل تقدير، نلتزم بضرورة العودة إلى الامتثال للمعاهدة”.

المصدر: وكالات