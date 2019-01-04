بومبيو: القوات الأمريكية بدأت فعليا الانسحاب من سوريا

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن القوات العسكرية الأمريكية بدأت بالفعل مغادرة الأراضي السورية، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

وقال بومبيو “الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) لا يتصرف بغموض فيما يتعلق بسوريا. قواتنا تغادر (هذه الجمهورية العربية)”.

وقد أعلن البنتاغون في نهاية العام المنصرم، أن العسكريين الأمريكيين المخطط لخروجهم من سوريا، لا زالوا يواصلون عملياتهم ضد فلول تنظيم “داعش” هناك.

ورفضت المتحدثة باسم البنتاغون التعليق على صحة تقارير إعلامية عن مغادرة الدفعة الأولى من القوات الأمريكية لأراضي سوريا يوم 28 كانون الاول/ديسمبر، قائلة “لا نية لدينا للحديث عن تفاصيل العمليات”.

وفي 19 كانون الاول/ديسمبر، أعلن الرئيس الأمريكي، قراره البدء في سحب القوات الأمريكية من سوريا، مبررا ذلك بأن الولايات المتحدة “هزمت” “داعش” في هذا البلد، وأن محاربة الإرهاب كانت هي الهدف الوحيد من وجود قوات بلاده هناك.

المصدر: وكالات