بومبيو يطالب ايران بوقف خططها لاطلاق صواريخ إلى الفضاء

طالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إيران بوقف المضي قدما في خطتها المزمعة لإطلاق صواريخ إلى الفضاء ومواصلة إطلاق الصواريخ الباليسيتية .

وقال بومبيو، في بيان اليوم الخميس، “أعلنت إيران أنها تعتزم إطلاق ثلاث صواريخ إلى الفضاء في الشهور المقبلة وهو ما يعد تحديا لقرار مجلس الأمن رقم 2231، والذي يدعو النظام الإيراني إلى عدم القيام بأي نشاط يتعلق بتطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل أسلحة نووية” على حد زعمه.وتابع الولايات المتحدة “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام السياسات التدميرية للنظام الإيراني وتهديدها للأمن والاستقرار الدوليين”.

وأضاف : “نطالب النظام بإعادة التفكير في تلك السياسات الاستفزازية ووقف جميع الأعمال المتعلقة بالصواريخ الباليستية لتجنب المزيد من العزلة الاقتصادية والدبلوماسية”.