إردوغان: تركيا والعراق سيعززان التعاون ضد الارهاب

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم، إن أنقرة وبغداد “ستعززان التعاون بينهما ضد الإرهاب”، بعد التوترات الشهر الماضي بسبب الغارات الجوية التركية على معاقل المسلحين الاكراد في العراق.

وصرح إردوغان في مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة مع الرئيس العراقي برهم صالح: “نحن ندرك أهمية العمل معا للنجاح في قتالنا ضد الإرهاب. وسنعزز في المستقبل تعاوننا في هذا المجال”.

وأكد وجود تهديدات على البلدين من “المنظمات الإرهابية” مثل تنظيم “داعش” والمسلحين الأكراد والمجموعة التي يلقى عليها اللوم في محاولة الانقلاب في 2016.

بدوره، قال صالح إن “العراق يرغب في التعاون الحقيقي والشراكة الاستراتيجية مع تركيا”، مؤكدا أن ذلك من شأنه “ألا يخدم البلدين فحسب بل المنطقة بكاملها”.

وتأتي هذه المحادثات بعدما تم استدعاء السفير التركي في بغداد الشهر الماضي للاحتجاج على الضربات الجوية التركية “المتكررة” داخل الأراضي العراقية.

ونددت بغداد بتلك الهجمات واعتبرتها “انتهاكا لسيادتها” بعدما ضربت أنقرة مواقع للمقاتلين الأكراد في منطقتي سنجار وجبل كاراجاك شمال العراق.

المصدر: وكالات